Die Ritzlebener Dorfstraße bleibt noch ein paar Monate länger als gedacht im schlechten Zustand. Der Wasserverband will in dem Arendseer Ortsteil ebenfalls tätig werden. Warum das Regenwasser künftig auf Grundstücken versickern soll.

Ausbau auf Juli verschoben: In einem Arendseer Dorf wird über ein Jahr lang gebaut

Die Dorfstraße gehört zu den schlechtesten in der Einheitsgemeinde. Teilweise fehlen sogar schon Steine.

Ritzleben. - Es soll dabei bleiben: 2026 wird eine seit Jahrzehnten bestehende Forderung von Einwohnern umgesetzt. Die Landesstraße 10 führt durch den Ort und wird erneuert. Allerdings nicht wie gedacht ab Frühjahr.