Die Wasserburg war zuletzt wieder das kulturelle Zentrum der Egelner Mulde. Was in diesem Jahr dort geplant ist, verraten der Bürgermeister und der Museumsleiter.

Das Mittelalterspektakel auf der Burg nutzten am 30. März diese beiden für ein ausgiebiges Bad zwischen all den vielen Besuchern.

Egeln - Die Wasserburg Egeln, die der Stadt gehört und für deren Erhalt sich neben der Kommune auch der Förderverein engagiert, war im vergangenen Jahr wieder das kulturelle Zentrum der Verbandsgemeinde Egelner Mulde. Wie die Resonanz im vergangenen Jahr war, auf welche Veranstaltungen sich die Egelner und ihre Gäste in diesem Jahr freuen können und wie es um die Sanierungsarbeiten bestellt ist, verrieten der Bürgermeister Reinhard Luckner und der Museumsleiter Uwe Lachmuth. Das Gespräch führte René Kiel.