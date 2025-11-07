Das Landesministerium gibt Details zum geplanten Erneuern der Dorfstraße bekannt und beantwortet einige offene Fragen der Anlieger.

In einem Dorf nahe Arendsee: Ein Jahr wird gebaut, damit besser gefahren werden kann

Die Holperpiste in Ritzleben soll 2026 erneuert werden.

Ritzleben. - Wie geht es ganz konkret in Sachen Dorfstraße Ritzleben weiter? Diese Frage war bei der jüngsten Stadtratssitzung nur kurz Thema. Auf eine Anfrage der Volksstimme reagiert das zuständige Landesministerium mit aktuellen Informationen.