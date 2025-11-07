weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Asphalt statt Pflastersteine: In einem Dorf nahe Arendsee: Ein Jahr wird gebaut, damit besser gefahren werden kann

Das Landesministerium gibt Details zum geplanten Erneuern der Dorfstraße bekannt und beantwortet einige offene Fragen der Anlieger.

Von Christian Ziems 07.11.2025, 08:15
Die Holperpiste in Ritzleben soll 2026 erneuert werden.
Die Holperpiste in Ritzleben soll 2026 erneuert werden. Archivfoto: Christian Ziems

Ritzleben. - Wie geht es ganz konkret in Sachen Dorfstraße Ritzleben weiter? Diese Frage war bei der jüngsten Stadtratssitzung nur kurz Thema. Auf eine Anfrage der Volksstimme reagiert das zuständige Landesministerium mit aktuellen Informationen.