Die Natur genießen und sich ohne Hektik erholen: Dies steht entlang des Grünen Bandes an erster Stelle. Hinzu kommt noch der Verweis auf einen tödlichen Vorfall an der einstigen Grenze DDR/BRD in der Altmark.

Inzwischen ein ungefährlicher Ort: Reiter nutzen die Wirlspitze gerne für ausgedehnte Touren. Früher war dies unmöglich.

Ziemendorf. - Die Wirlspitze ist von der Landesstraße 1 nahe Ziemendorf schnell zu erreichen. Mehr Zeit ist nötig, um neben der Natur auch nach dem Tag der Deutchen Einheit Grenz-Vergangenheit zu erleben. Von dem Rastpunkt aus lässt sich auf der linken Seite mitten auf dem einstigen Grenzstreifen eine neue blaue Bank entdecken.