  4. Mann trat auf Mine: Bein bis zum Oberschenkel abgerissen: Tragischer Fluchtversuch zu DDR-Zeiten nahe Arendsee

Die Natur genießen und sich ohne Hektik erholen: Dies steht entlang des Grünen Bandes an erster Stelle. Hinzu kommt noch der Verweis auf einen tödlichen Vorfall an der einstigen Grenze DDR/BRD in der Altmark.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 08.10.2025, 10:08
Inzwischen ein ungefährlicher Ort: Reiter nutzen die Wirlspitze gerne für ausgedehnte Touren. Früher war dies unmöglich.
Ziemendorf. - Die Wirlspitze ist von der Landesstraße 1 nahe Ziemendorf schnell zu erreichen. Mehr Zeit ist nötig, um neben der Natur auch nach dem Tag der Deutchen Einheit Grenz-Vergangenheit zu erleben. Von dem Rastpunkt aus lässt sich auf der linken Seite mitten auf dem einstigen Grenzstreifen eine neue blaue Bank entdecken.