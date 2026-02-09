Der Arendseer Heimatmaler Fritz Gentsch starb vor knapp 80 Jahren. Mit seinen künstlerischen Tätigkeiten prägte er Männerchor und Schützen-Gesellschaft maßgeblich.

Bilder mit Motiven aus der Natur: Wie ein Arendseer seiner Heimat mit Kunst half

Das einstige Geschäft- und Wohnhaus an der heutigen Friedensstraße.

Arendsee. - In diesem Jahr jährt sich am 25. April der 80. Todestag sowie am 30. August der 160. Geburtstag des bekannten Arendseer Malers Friedrich Louis Albert Gentsch – genant Fritz. Erst relativ spät, etwa um das Jahr 1920, begann er, seine Bilder auf Leinwand zu malen und diese zu verkaufen.