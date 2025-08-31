weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Autofahrer benötigen Geduld Dessauer Worth in Arendsee: Ausbau dauert an und Verkehrsteilnehmer müssen Umweg fahren

Bis Ende September oder Anfang Oktober bleibt auf der Straße noch einiges zu tun. Das Arendseer Spielplatzprojekt soll in Kürze beginnen.

Von Christian Ziems 31.08.2025, 10:30
Die Baustelle Dessauer Worth ist noch nicht fertig.
Die Baustelle Dessauer Worth ist noch nicht fertig. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Bis voraussichtlich Ende August sollte die Kreuzung Dessauer Worth/Feldstraße/Am Markt gesperrt werden, hieß es in einer Pressemitteilung der Einheitsgemeinde. Dass daraus nichts wird, wurde bei der Sitzung des Ortschaftsrates deutlich. Es werde noch einge Wochen länger dauern, war dort zu hören.