Bis Ende September oder Anfang Oktober bleibt auf der Straße noch einiges zu tun. Das Arendseer Spielplatzprojekt soll in Kürze beginnen.

Dessauer Worth in Arendsee: Ausbau dauert an und Verkehrsteilnehmer müssen Umweg fahren

Die Baustelle Dessauer Worth ist noch nicht fertig.

Arendsee. - Bis voraussichtlich Ende August sollte die Kreuzung Dessauer Worth/Feldstraße/Am Markt gesperrt werden, hieß es in einer Pressemitteilung der Einheitsgemeinde. Dass daraus nichts wird, wurde bei der Sitzung des Ortschaftsrates deutlich. Es werde noch einge Wochen länger dauern, war dort zu hören.