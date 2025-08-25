weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Sportlich auf dem Wasser: Drachenboot: Wie die traditionelle Veranstaltung auf dem Arendsee gerettet wird

Sportlich auf dem Wasser Drachenboot: Wie die traditionelle Veranstaltung auf dem Arendsee gerettet wird

Die Ehrenamtlichen und die Teilnehmer trotzen mit viel Elan den Wetterkapriolen am Arendsee. Erstmal ein neuer Veranstaltungsort.

Aktualisiert: 25.08.2025, 11:07
Startpunkt für das Arendsee Drachenbootrennen war diesmal nicht das Strandbad.
Startpunkt für das Arendsee Drachenbootrennen war diesmal nicht das Strandbad. Foto: Christian Ziems

Arendsee/hz. - Eine Veranstaltungstradition wird am Leben oder in diesem Fall auf dem Wasser gehalten. Die Organisatoren des Drachenbootrennens hatten in den vergangenen Jahren nicht nur mit der Corona-Krise, sondern auch mit schlechtem Wetter zu tun. Diesmal klappte es, auch wenn am Sonnabend, 23. August, nicht alles nach Plan lief.