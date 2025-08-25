Die Ehrenamtlichen und die Teilnehmer trotzen mit viel Elan den Wetterkapriolen am Arendsee. Erstmal ein neuer Veranstaltungsort.

Drachenboot: Wie die traditionelle Veranstaltung auf dem Arendsee gerettet wird

Startpunkt für das Arendsee Drachenbootrennen war diesmal nicht das Strandbad.

Arendsee/hz. - Eine Veranstaltungstradition wird am Leben oder in diesem Fall auf dem Wasser gehalten. Die Organisatoren des Drachenbootrennens hatten in den vergangenen Jahren nicht nur mit der Corona-Krise, sondern auch mit schlechtem Wetter zu tun. Diesmal klappte es, auch wenn am Sonnabend, 23. August, nicht alles nach Plan lief.