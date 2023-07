Arendsee - Der Kartenvorverkauf für den Arendseer Yoga-Tag 2023 ist angelaufen. Tickets, um an der Auftaktveranstaltung am Sonnabend, 5. (ab 17 Uhr), und dem Haupttag am Sonntag, 6. August (ab 8 Uhr), teilzunehmen, können erworben werden. Und zwar in der Touristinfo sowie im Geschenkeladen Goyer. Außerdem sind Reservierungen per E-Mail (info@rund-um-den-arendsee.de) möglich.

Der Verein Rund um den See, der die beiden Tage im Strandbad organisiert, rät zudem zu vorherigen Reservierungen. Zwar können auch Karten vor Ort erworben werden, doch einige Kurse sind sehr beliebt und nur mit begrenzter Teilnehmerzahl umsetzbar. Dazu gehört Yoga auf dem Wasser mit Boards. Aber auch Entspannung im Sitzen war beim Arendseer Yoga-Tag 2022 gut besucht.