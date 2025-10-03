Eine Gartenpädagogin in Neulingen rät, Beete in den kalten Monaten nicht kahl und leer stehen zu lassen, sondern sie lieber weiter zu nutzen.

Anja Bäthge bindet Stauden in Herbstgarten zusammen und schafft so Lebensraum für Nützlinge zum Überwintern.

Neulingen. - Herbstzeit ist für viele Aufräumzeit im Garten. Die Winterzeit wird vorbereitet, alles wird winterfest gemacht. Die Beete bleiben oft kahl und leer. „Doch das ist nicht im Sinne von Natur im Garten, das ist auch nicht optimal für die nächste Saison“, erklärt Gartenpädagogin Anja Bäthge vom Landhof Neulingen.