Vorführungen und Stände mit selbst gemachten Produkten locken Hunderte Besucher am 3. Oktober zum Handwerkermarkt in Stendaler Klostergarten. Was die Gäste begeistert hat.

Detlef Preetz aus Osterburg (von rechts) erklärt Karl und seiner Cousine Merle beim Handwerkermarkt 2025 in Stendal ganz praktisch, wie Seile hergestellt werden.

Stendal - Die neunjährige Merle dreht linksrum an einer hölzernen Kurbel. Runde um Runde schmiegen sich die Seile zu einer festen Kordel zusammen. An einer Maschine des Museums Osterburg führt der Ehrenamtliche Detlef Preetz am Freitag, 3. Oktober, die Arbeit eines Seilers vor. Dabei haben die Vorführenden beim Handwerkermarkt in Stendal eine Botschaft.