Das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg lädt noch bis zum 5. Oktober ein. Die Volksstimme sah sich auf dem Festgelände um.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 03.10.2025, 15:27
Kaiser-Otto-Fest 2025 in Magdeburg rund um den Magdeburger Dom und das Kloster.
Kaiser-Otto-Fest 2025 in Magdeburg rund um den Magdeburger Dom und das Kloster. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg - Ritter, Spielleute, Märchenerzähler: Vom 2. bis 5. Oktober 2025 steigt die 15. Auflage des Kaiser-Otto-Festes – eines der größten Mittelalterfeste Mitteldeutschlands. Zum 15. Jubiläum erwartet die Gäste rund um Domplatz, Kloster, Möllenvogtei und Fürstenwall ein besonders abwechslungsreiches Programm. Eine Fototour übers Festgelände.