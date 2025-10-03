Das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg lädt noch bis zum 5. Oktober ein. Die Volksstimme sah sich auf dem Festgelände um.

Kaiser-Otto-Fest 2025 in Magdeburg rund um den Magdeburger Dom und das Kloster.

Magdeburg - Ritter, Spielleute, Märchenerzähler: Vom 2. bis 5. Oktober 2025 steigt die 15. Auflage des Kaiser-Otto-Festes – eines der größten Mittelalterfeste Mitteldeutschlands. Zum 15. Jubiläum erwartet die Gäste rund um Domplatz, Kloster, Möllenvogtei und Fürstenwall ein besonders abwechslungsreiches Programm. Eine Fototour übers Festgelände.