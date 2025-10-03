weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Mittelalter-Spektakel in Magdeburg bis Sonntag: Kaiser-Otto-Fest startet mit Riesenandrang

Das 15. Kaiser-Otto-Fest hat am 3. Oktober einen Riesenandrang erlebt. Bei herrlichem Herbstwetter strömten Tausende zum Einlass am Magdeburger Dom - und mussten erst mal warten.

Von Rainer Schweingel 03.10.2025, 15:00
Kaiser-Otto-Fest 2025 in Magdeburg rund um den Magdeburger Dom und das Kloster. Am 3. Oktober bildeten sich lange Schlangen an den Kassenhäuschen. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg - Die 15. Auflage des Kaiser-Otto-Festes hatte Bedingungen, wie man sie sich als Veranstalter nur wünschen konnte. Herrliches Herbstwetter mit Sonnenschein zog am Tag der Deutschen Einhalt Tausende Richtung Dom und Kloster. Am Einlass kam es allerdings zu Wartezeiten.