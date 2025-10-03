Mittelalter-Spektakel in Magdeburg bis Sonntag Kaiser-Otto-Fest startet mit Riesenandrang
Das 15. Kaiser-Otto-Fest hat am 3. Oktober einen Riesenandrang erlebt. Bei herrlichem Herbstwetter strömten Tausende zum Einlass am Magdeburger Dom - und mussten erst mal warten.
03.10.2025, 15:00
Magdeburg - Die 15. Auflage des Kaiser-Otto-Festes hatte Bedingungen, wie man sie sich als Veranstalter nur wünschen konnte. Herrliches Herbstwetter mit Sonnenschein zog am Tag der Deutschen Einhalt Tausende Richtung Dom und Kloster. Am Einlass kam es allerdings zu Wartezeiten.