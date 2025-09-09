Ein ganz besonderer Gottesdienst bringt in der Katharinenkirche in Oebisfelde Konfirmanden mehrerer Generationen zusammen, die sich zum Teil vor Jahrzehnten aus den Augen verloren haben.

Jutta Schliewe-Böse zeigt ein Bild von ihrer goldenen Konfirmation, während Monika Schöne neben ihr ihre eigenen Bilder durblättert. Die beiden wurden gemeinsam in der Nikolaikirsche konfirmiert.

Oebisfelde - Mittlerweile gibt es zahlreiche Fernsehsendungen, die zeigen, wie emotional Wiedersehen ablaufen können, wenn sich Freunde und Familie über Jahre oder sogar Jahrzehnte aus den Augen verloren haben. Am vergangenen Wochenende stand in Oebisfelde nun ein Treffen auf dem Plan, die das für viel Rührung unter den Gästen sorgte.