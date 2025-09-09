Eine sauberere Stadt - das ist nicht der einzige Grund, der Halberstädter bewegt, gegen achtlos weggeworfene Zigarettenkkippen vorzugehen. Beim ersten Aktionstag „Unsere Stadt ist kein Aschenbecher!“ gab es unterschiedliche Reaktionen.

So sagen Halberstädter herumliegenden Kippen den Kampf an

Erster Aktionstag „Unsere Stadt ist kein Aschenbecher!“ in Halberstadt.

Halberstadt. - Nach und nach treffen die Aktivisten im Kreuzgang der Halberstädter Liebfrauenkirche ein. In ihrer Hand eine kleine Papiertüten. Je mehr Frauen und Männer, Raucher wie Nichtraucher, kommen, umso höher wird der Kippenberg.