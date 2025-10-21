weather regenschauer
Helmut Doberstein gibt seinen Laden an der Seehäuser Straße auf. Insbesondere für ältere Menschen in Arendsee verschwindet damit ein Anlaufpunkt.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 24.10.2025, 17:57
Helmut Doberstein in seinem Arendseer Geschäft zwischen Ersatzteilen, Rädern und Farbe. Der Ausverkauf läuft.
Helmut Doberstein in seinem Arendseer Geschäft zwischen Ersatzteilen, Rädern und Farbe. Der Ausverkauf läuft. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Ein Problem mit dem Fahrrad? „Geh doch mal zu Helmut Doberstein, der weiß bestimmt Rat“, diesen Satz gibt es seit über drei Jahrzehnten. Doch das Fachgeschäft an der Seehäuser Straße hat keine Zukunft.