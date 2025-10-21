Die Leidenschaft zur Simson bleibt „Für ältere Frauen tut es mir besonders leid“: Arendseer Fahrrad-Geschäft schließt
Helmut Doberstein gibt seinen Laden an der Seehäuser Straße auf. Insbesondere für ältere Menschen in Arendsee verschwindet damit ein Anlaufpunkt.
Aktualisiert: 24.10.2025, 17:57
Arendsee. - Ein Problem mit dem Fahrrad? „Geh doch mal zu Helmut Doberstein, der weiß bestimmt Rat“, diesen Satz gibt es seit über drei Jahrzehnten. Doch das Fachgeschäft an der Seehäuser Straße hat keine Zukunft.