Hobbybastler ist kreativ Wenn die Bonbons bei Arendsee fliegen
Hobbybastler Helmut Doberstein aus Neulingen bei Arendsee denkt sich seit Jahrzehnten Attraktionen aus, die er selbst baut. Jetzt lud er erstmals zum Feldsurfen ein.
24.09.2025, 10:15
Neulingen. - Dicht umringt von Kindern und auch Erwachsenen war auf der Festwiese am alten Bahnhofin Neulingen die legendäre Bonbonweitwurfmaschine von Helmut Doberstein. Im Stundentakt ließ er Massen an Bonbons aus dem ehemaligen Heugebläse regnen, nach denen die Mädchen und Jungen begeistert sprangen und haschten.