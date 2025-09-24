Hobbybastler Helmut Doberstein aus Neulingen bei Arendsee denkt sich seit Jahrzehnten Attraktionen aus, die er selbst baut. Jetzt lud er erstmals zum Feldsurfen ein.

Helmut Doberstein (rechts) hat sein Prachtstück, die Bonbonweitwurfmaschine aus dem Jahr 1956, in diesem Jahr an seinen Schwiegersohn Mathias Hoffmann (links) übergeben.

Neulingen. - Dicht umringt von Kindern und auch Erwachsenen war auf der Festwiese am alten Bahnhofin Neulingen die legendäre Bonbonweitwurfmaschine von Helmut Doberstein. Im Stundentakt ließ er Massen an Bonbons aus dem ehemaligen Heugebläse regnen, nach denen die Mädchen und Jungen begeistert sprangen und haschten.