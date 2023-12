Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Arendsee. - Auf die Frage der Volksstimme, was ihr in 27-jähriger Tätigkeit besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, muss Marion Danner nicht lange überlegen. Die bisherige Leiterin der Kurklinik Arendsee verwies auf die Innovationskraft des gesamten Teams, das aus einer Einrichtung ohne Besonderheiten einen Ort mit deutschlandweit beachteter Strahlkraft machte. Und dies soll mit neuen Ideen auch so bleiben.