Die kommunale Wärmeplanung zeigt auf, in welchen Bereichen angesetzt werden könnte, um Alternativen für Gas sowie Öl zu finden. Der Arendsee wird auch betrachtet.

Geothermie am effektivsten: Womit die Wärme für Arendsee künftig erzeugt werden könnte

Der Arendsee ist nicht nur schön, er könnte auch Energie liefern.

Arendsee. - Sollte noch in eine neue eigene Heizungsanlage investiert oder auf eine zentrale Lösung gewartet werden? Diese und weitere Fragen zu dem Thema beschäftigen Einheimische. Das war bei einer Informationsveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung zu hören.