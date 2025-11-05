Heizungen umbauen Weg von Gas und Öl: Geotehermie und der Arendsee als Energiequelle?
Weg von Gas und Öl: Bei der kommunalen Wärmeplanung geht es auch um die Frage, wie sich die Blaue Perle oder Geothermie nutzen lassen. Eine Info-Veranstaltung steht dazu an.
05.11.2025, 10:18
Arendsee. - Möglichkeiten aufzeigen, wie Heizungsbesitzer – auch im privaten Bereich – künftig ohne fossile Brennstoffe auskommen: Das ist Kern der kommunalen Wärmeplanung. Diese wird aktuell für die gesamte Einheitsgemeinde Arendsee erstellt.