weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Heizungen umbauen: Weg von Gas und Öl: Geotehermie und der Arendsee als Energiequelle?

Heizungen umbauen Weg von Gas und Öl: Geotehermie und der Arendsee als Energiequelle?

Weg von Gas und Öl: Bei der kommunalen Wärmeplanung geht es auch um die Frage, wie sich die Blaue Perle oder Geothermie nutzen lassen. Eine Info-Veranstaltung steht dazu an.

Von Christian Ziems 05.11.2025, 10:18
Ein Fachmann beim Einbau einer neuen Gasheizung: In der Einheitsgemeinde Arendsee wird nach Alternativen gesucht.
Ein Fachmann beim Einbau einer neuen Gasheizung: In der Einheitsgemeinde Arendsee wird nach Alternativen gesucht. Foto: Jürgen Lukaschek

Arendsee. - Möglichkeiten aufzeigen, wie Heizungsbesitzer – auch im privaten Bereich – künftig ohne fossile Brennstoffe auskommen: Das ist Kern der kommunalen Wärmeplanung. Diese wird aktuell für die gesamte Einheitsgemeinde Arendsee erstellt.