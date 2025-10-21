Helmut Doberstein schließt sein Geschäft an der Seehäuser Straße am 30. Oktober. Insbesondere für ältere Menschen in Arendsee verschwindet damit ein Anlaufpunkt.

Geschäft in Arendsee wird aufgegeben: Was dies für Besitzer von Fahrrädern bedeut

Helmut Doberstein in seinem Arendseer Geschäft zwischen Ersatzteilen, Rädern und Farbe. Der Ausverkauf läuft.

Arendsee. - Ein Problem mit dem Fahrrad? „Geh doch mal zu Helmut Doberstein, der weiß bestimmt Rat“, diesen Satz gibt es seit über drei Jahrzehnten. Doch das Fachgeschäft an der Seehäuser Straße hat keine Zukunft.