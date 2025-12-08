Der Nikolaus bescherte die Kinder beim Adventsmarkt in der Klosterkirche Arendsee. Nicht nur für die Jüngsten gab es ein vielfältiges Angebot.

Dicht umringt von den Kindern war Bischof Nikolaus, in dessen Kostüm vertretungsweise Klostervereinschef Uwe Walter geschlüpft war, beim ersten Adventsmarkt in der Arendseer Klosterkirche.

Arendsee. - Zwischen beleuchteten Tannenbäumen, funkelnden Lichterketten und im flackernden Kerzenschein tummelten sich am zweiten Adventssonntag kleine und große Besucher des Adventsmarktes in der Arendseer Klosterkirche. Der Verein Rund um den See und Eventchef Kersten Friedrich hatten dem Klosterverein kräftig unter die Arme gegriffen und ein Fest auf die Beine gestellt, das an dem Ort und in der Angebotsvielfalt einmalig war.