Eine ungewöhnliche Biografie über Gustav Nagel ist erschienen. Heike Behrend zeigt auf, wie der Lebensreformer eine Maschinerie gegen das Vergessen seiner Persönlichkeit aufbaute.

Gespräche mit einem Toten: Sprachwissenschaftlerin widmet sich Gustav Nagel emotionell

Gustav Nagel mit einem seiner Söhne vor seiner Grotte.

Arendsee. - Es gibt bereits einige Bücher über Gustav Nagel (1874 bis 1952). Mit Lebensdaten, Fotografien, Gedichten, Liedern und Anekdoten. Heike Behrend verknüpft in ihrem Ende August erschienenen Werk im Grund gleich drei Biografien miteinander.