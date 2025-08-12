Der Ärger mit der maroden Dorfstraße im Arendseer Ortsteil Ritzleben und ihren vielen Unebenheiten scheint in absehbarer Zeit ein Ende zu haben. Aus dem Infrastruktur-Ministerium Sachsen-Anhalt gibt es nun konkrete Baudetails.

Selbst Landwirte meiden marode Straße nahe Arendsee lieber: Was Sachsen-Anhalt vor hat

Die marode Fahrbahn wird seit Jahren kritisiert. Auch für den Gehweg gibt es eine Entscheidung.

Ritzleben. - Landwirte haben bei den ganzen Unebenheiten Sorgen, dass die Anbauteile an Traktoren kaputt gehen und Motorradfahrer weichen schon mal auf den Gehweg aus. Die Dorfstraße im Arendseer Ortsteil Ritzleben wird in der Region als Katastrophe angesehen. Hinter dem Ausbau stehen innerhalb der Kommunalpolitik trotzdem einige Fragezeichen.