Wer mehr über Yoga erfahren möchte, ist in Arendsee richtig. Dort existiert ein Yoga-Rundweg und außerdem werden spezielle Kurse angeboten. Allerdings wird es wechselnde Angebote an einem Tag 2023 nicht geben.

Arendsee - Die Arendseer Sommersaison kann seit einigen Wochen als verregnet angesehen werden. Dies hat Konsequenzen: Die erste Groß-Veranstaltung im Luftkurort fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Darüber hat der Verein Rund um den See informiert.

„Schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, den Yoga-Tag für dieses Jahr abzusagen“, heißt es in der Mitteilung. Grund ist die schlechte Wetterprognose für das Wochenende. Vor allem am Sonntag, 6. August, dem eigentlichen Yoga-Haupttag, ist ergiebiger Regen zu erwarten. „Alle Möglichkeiten wurden abgewogen, das Risiko bezüglich der Wetterlage ist aber leider zu groß“, teilen die Ehrenamtlichen um die Vorsitzende Kathrin Goyer mit.

Der Yoga-Höhepunkt sollte am Sonnabendabend sowie am Sonntag erstmals im Strandbad für entspannte Abwechslung sorgen. Eine überdachte Variante, um die Veranstaltung doch noch zu retten, kommt für die Organisatoren aber nicht in Frage. „Unser Event lebt davon, Yoga in der Natur unter freiem Himmel zu machen“, begründen sie. Die bereits verkauften Karten behalten für einen neuen Versuch 2024 ihre Gültigkeit oder die Kosten werden erstattet.