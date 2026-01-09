Christoph Foth bezieht im Namen der Firma Schweinezucht Binde Stellung. Unternehmensvertreter wollen mit Arendsee Stadträten in Kontakt bleiben. Die Einheitsgemeinde wartet in Sachen Klage auf Antworten.

Die Schweinezuchtanlage in Binde im Schnee: In der Region brodelt die Gerüchteküche zu dem Unternehmen.

Arendsee. - Nachdem die einstige DEMVA GmbH (Jerichow) zur Schweinezucht Binde gehört, gibt es in der Region Arendsee zahlreiche Gerüchte. Grund dafür sind auch frühere Tierschutzskandale. Das Binder Unternehmen hat sich an die Volksstimme gewandt und bezieht Stellung.