Die Mehrheit im Stadtrat will die Einrichtung nicht schon in diesem Jahr schließen. Einige emotionale Diskussionen führen auch zu Kritik an Einwohnern.

Kindertagesstätte nahe Arendsee auf der Kippe: Aus kann erstmal abgewendet werden

Was aus einer Kita wird

Zu den Versuchen, „Kunterbunt“ zu retten, gehörte im Sommer 2023 eine Demonstration in Arendsee.

Arendsee. - Es ging bei der Stadtratssitzung vordergründig um die Kindertagesstätte Kunterbunt Binde, die bis zum 31. Juli 2027 in Betrieb bleiben wird. Aber dahinter steckt noch mehr. Nämlich, wie sich schwierige Entscheidungen und ein verlässliches Vertrauen zu den Einwohnern mit Bürgerbeteiligung in der Praxis miteinander verknüpfen lassen.