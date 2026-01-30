Anna Zorra Bölke lädt Kinder und Erwachsene zu Tonkursen in ihre Atelierwerkstatt in Schrampe bei Arendsee ein. Sie beschäftigt sich derzeit mit Unterwasserwelten.

Keramikerin Anna Zorra Bölke gibt den abgedrehten Tellern in ihrem Schramper Werkstattatelier vorm zweiten Brand den letzten Schliff.

Schrampe. - Sie ist Keramikkünstlerin mit Leidenschaft und möchte ihre Passion, ihr Können und handwerkliches Kreativsein weitergeben. Anna Zorra Bölke aus Schrampe öffnet ihre Atelierwerkstatt für interessierte Kinder oder Erwachsene. Sie plant Kurse und Veranstaltungen, in denen sie das Gestalten mit Ton und damit das Kreativsein mit allen Sinnen vermitteln möchte.