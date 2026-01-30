Wer Sport mag, findet in Wolmirstedt viele Vereine, Fitnessmöglichkeiten und mit dem neuen Stadion soll es noch mehr werden. Doch was hilft im Büroalltag?

Beste Tipps für Vielsitzer und Sportmuffel - Überraschung aus dem DDR-Schulsport

Fitness gibt es im Studio und im Büro

Die Muskeln an Geräten zu trainieren, ist eine Möglichkeit, fit zu bleiben. Sportwissenschaftler Benjamin Wendt kennt weitere.

Wolmirstedt. - Keine Zeit für Sport im Verein und trotzdem Lust auf Bewegung? Sportwissenschaftler Benjamin Wendt hat Tipps für alle, die stärker und beweglicher werden wollen. Die meisten Übungen erinnern frappierend an frühe Kindertage und sind trotzdem geeignet fürs Büro.