Fitness gibt es im Studio und im Büro Beste Tipps für Vielsitzer und Sportmuffel - Überraschung aus dem DDR-Schulsport
Wer Sport mag, findet in Wolmirstedt viele Vereine, Fitnessmöglichkeiten und mit dem neuen Stadion soll es noch mehr werden. Doch was hilft im Büroalltag?
30.01.2026, 20:00
Wolmirstedt. - Keine Zeit für Sport im Verein und trotzdem Lust auf Bewegung? Sportwissenschaftler Benjamin Wendt hat Tipps für alle, die stärker und beweglicher werden wollen. Die meisten Übungen erinnern frappierend an frühe Kindertage und sind trotzdem geeignet fürs Büro.