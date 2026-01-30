Genthin - In der Bebelstraße in Genthin sind in den vergangenen Wochen erhebliche Straßenschäden entstanden. Besonders betroffen ist der Abschnitt zwischen der Weststraße und der Mützelstraße, heißt es von der Stadtverwaltung. Ursache für die Schäden seien vor allem die jüngsten Witterungseinflüsse. Wechselnde Temperaturen, Frost sowie Niederschläge hätten die Fahrbahndecke stark beansprucht und zu sichtbaren Schäden geführt, die inzwischen nicht mehr zu übersehen sind.

Tempolimit soll Unfälle verhindern

Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer weiterhin gewährleisten zu können, reagiert die Stadt mit kurzfristigen Maßnahmen. In dem betroffenen Bereich wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.

Zusätzlich weisen entsprechende Gefahrzeichen auf die beschädigte Fahrbahn hin. Ziel dieser Maßnahmen ist es, Autofahrerinnen und Autofahrer, aber auch Radfahrende und andere Verkehrsteilnehmer für die Situation zu sensibilisieren und sie zu einer angepassten Fahrweise zu bewegen.

Rücksicht im Straßenverkehr gefordert

Durch das geringere Tempo sollen Unfälle vermieden und eine weitere Verschlechterung des Straßenzustandes möglichst verhindert werden. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen.

Reparaturen abhängig von der Wetterlage

Sobald es die Wetterlage zulässt, sollen notwendige Reparaturarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt werden. Eine nachhaltige Instandsetzung ist allerdings erst möglich, wenn stabile Witterungsbedingungen herrschen. Bis dahin bleibt das Tempolimit bestehen, um die Sicherheit auf diesem stark frequentierten Straßenabschnitt weiterhin zu gewährleisten.