Antje Mandelkow von Kelles Klädener Suppenmanufaktur begeistert auf der Grünen Woche und plant mit Axel Schulz eine Verkaufsshow im Live-TV.

Box-Legende Axel Schulz will mit Antje Mandelkow noch dieses Jahr ins Teleshopping.

Kläden. - Die Tür für den nächsten Meilenstein in der Firmengeschichte von Kelles Klädener Suppenmanufaktur steht offen. Nachdem die Produkte aus dem beschaulichen Altmarkdorf mittlerweile zum dritten Mal als Werbeträger für einen deutsche Kinostreifen im Filmgeschäft mitmischen, wird mit Antje Mandelkow bald auch der Kopf hinter dem Familienbetrieb über die Mattscheiben deutscher Fernseher flimmern.