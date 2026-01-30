weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Altmark-Suppen kommen ins Fernsehen: Mit der Box-Ikone ins Teleshopping

Altmark-Suppen kommen ins Fernsehen Mit der Box-Ikone ins Teleshopping

Antje Mandelkow von Kelles Klädener Suppenmanufaktur begeistert auf der Grünen Woche und plant mit Axel Schulz eine Verkaufsshow im Live-TV.

Von Martin Rehberg 30.01.2026, 20:00
Box-Legende Axel Schulz will mit Antje Mandelkow noch dieses Jahr ins Teleshopping.
Box-Legende Axel Schulz will mit Antje Mandelkow noch dieses Jahr ins Teleshopping. Foto: Kelles Suppenmanufaktur

Kläden. - Die Tür für den nächsten Meilenstein in der Firmengeschichte von Kelles Klädener Suppenmanufaktur steht offen. Nachdem die Produkte aus dem beschaulichen Altmarkdorf mittlerweile zum dritten Mal als Werbeträger für einen deutsche Kinostreifen im Filmgeschäft mitmischen, wird mit Antje Mandelkow bald auch der Kopf hinter dem Familienbetrieb über die Mattscheiben deutscher Fernseher flimmern.