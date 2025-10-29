Der nahe Arendsee gedrehte Film „In die Sonne schauen“ ist für die Gotham Awards in den USA nominiert – und rückt den ganz Großen immer näher.

Leonardo di Caprio. Ein Film mit ihm und Sean Penn in den Hauptrollen ist nun die Konkurrenz zum Film „In die Sonne schauen“ der in der Altmark gedreht wurde.

New York/Arendsee - Ist das ein Hinweis auf einen kommenden Erfolg auch außerhalb von Europa? Das ist durchaus möglich. Die Kino-Welt schaut jedenfalls zur Zeit auf die Altmark: Mit zwei Nominierungen ist das in Neulingen bei Arendsee gedrehte Drama „In die Sonne schauen“ von der Berlinerin Mascha Schilinski im Rennen um die renommierten diesjährigen Gotham Awards.