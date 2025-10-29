Weitere Nominierung für Mascha Schilinskis Film Leonardo DiCaprio und Sean Penn: Kino-Welt schaut aktuell auf die Altmark
Der nahe Arendsee gedrehte Film „In die Sonne schauen“ ist für die Gotham Awards in den USA nominiert – und rückt den ganz Großen immer näher.
Aktualisiert: 30.10.2025, 15:55
New York/Arendsee - Ist das ein Hinweis auf einen kommenden Erfolg auch außerhalb von Europa? Das ist durchaus möglich. Die Kino-Welt schaut jedenfalls zur Zeit auf die Altmark: Mit zwei Nominierungen ist das in Neulingen bei Arendsee gedrehte Drama „In die Sonne schauen“ von der Berlinerin Mascha Schilinski im Rennen um die renommierten diesjährigen Gotham Awards.