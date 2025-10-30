Der in Niedersachsen zum Abschuss freigegebene Wolf, der auch für den Riss von über 30 Wildtieren in Walbeck mitverantwortlich gemacht wird, sorgt weiterhin für heftige Debatten.

Wolf zum Abschuss frei, aber nur in Niedersachsen: Verein fordert einheitliche Regelung

Ein Wolf in freier Natur. Das abgebildete Tier ist nicht identisch mit dem Wolfsrüden „GW3559m“, für den eine Entnahmegenehmigung vorliegt.

Walbeck/Braunschweig. - Ein Wolf ist nachweislich für zahlreiche Risse in den Landkreisen Helmstedt, Wolfenbüttel, im Raum Wolfsburg – und auch im Bereich Walbeck – verantwortlich. Innerhalb eines Jahres wurden 56 Schafe getötet und 39 verletzt. Das Landvolk Braunschweiger Land, die Interessenvertretung der Landwirte in der Region, begrüßt die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Braunschweig, den Abschuss des Wolfsrüden „GW3559m“ zuzulassen.