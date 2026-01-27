weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Zeitreise im Landkreis Börde: Erlebe die faszinierende Stadtgeschichte mit den Tempelrittern im Stendaler Torturm

Mittelalter trifft Gegenwart: Die Tempelritter Haldensleben machen Stadtgeschichte lebendig – zum Anfassen und Weitererzählen. Was haben der Stendaler Torturm, mittelalterliche Herrscher und heutige Straßennamen gemeinsam?

Von Anett Roisch 27.01.2026, 17:15
Gertrud von Haldensleben, dargestellt von Heike Seeger (vorn; v.l.), Jens Reinke als Lothar der III., Herzog von Sachsen, König und Kaiser sowie Anja Reinke als Richenza von Northeim, Herzogin in Sachsen, Königin und Kaiserin, stoßen im Stendaler Torturm mit Freunden auf die lebendige Stadtgeschichte an. Foto: Anett Roisch

Haldensleben - Der Stendaler Torturm wird zum Treffpunkt lebendiger Stadtgeschichte. Die Tempelritter Haldensleben verwandeln den Rittersaal in einen Ort für Erzählungen, Austausch und Geschichte zum Anfassen.