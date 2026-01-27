Zeitreise im Landkreis Börde Erlebe die faszinierende Stadtgeschichte mit den Tempelrittern im Stendaler Torturm
Mittelalter trifft Gegenwart: Die Tempelritter Haldensleben machen Stadtgeschichte lebendig – zum Anfassen und Weitererzählen. Was haben der Stendaler Torturm, mittelalterliche Herrscher und heutige Straßennamen gemeinsam?
27.01.2026, 17:15
Haldensleben - Der Stendaler Torturm wird zum Treffpunkt lebendiger Stadtgeschichte. Die Tempelritter Haldensleben verwandeln den Rittersaal in einen Ort für Erzählungen, Austausch und Geschichte zum Anfassen.