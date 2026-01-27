Gertrud von Haldensleben, dargestellt von Heike Seeger (vorn; v.l.), Jens Reinke als Lothar der III., Herzog von Sachsen, König und Kaiser sowie Anja Reinke als Richenza von Northeim, Herzogin in Sachsen, Königin und Kaiserin, stoßen im Stendaler Torturm mit Freunden auf die lebendige Stadtgeschichte an.

Foto: Anett Roisch