„Rund ums Pferd“ in Oebisfelde Idee neugeboren: Was Reiter im Drömling lernen können
Die AG „Rund ums Pferd“ vernetzt und berät Freizeitreiter in der Region. Dazu lädt sie immer wieder Experten ein. Ein Profi verrät jetzt, was Reiter wissen müssen.
03.03.2026, 20:00
Oebisfelde. - Der Drömling steht für Naturerlebnis – und überraschend oft gehört auch zur Vervollständigung dieses Bildes. „Vor sechs Jahren gab es eine Analyse: Was verbinden die Menschen eigentlich mit dem Drömling? Und da tauchte überdurchschnittlich häufig auf: Pferde“, sagt Jörg Lauenroth-Mago von der AG Tourismus der Stadt Oebisfelde-Weferlingen. Daraus hat sich eine tierische Idee entwickelt.