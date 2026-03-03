Die AG „Rund ums Pferd“ vernetzt und berät Freizeitreiter in der Region. Dazu lädt sie immer wieder Experten ein. Ein Profi verrät jetzt, was Reiter wissen müssen.

Ali Decker (vorne links) ist dem Organisationsteam des Seminars in der Drömlings-Informationszentrale sehr dankbar. Betreut wurde der Referent von Ulf Stautmeister (v. links), Manuela Peckmann, Nina Witwer, Manuela Hars und Jörg Lauenroth-Mago.

Oebisfelde. - Der Drömling steht für Naturerlebnis – und überraschend oft gehört auch zur Vervollständigung dieses Bildes. „Vor sechs Jahren gab es eine Analyse: Was verbinden die Menschen eigentlich mit dem Drömling? Und da tauchte überdurchschnittlich häufig auf: Pferde“, sagt Jörg Lauenroth-Mago von der AG Tourismus der Stadt Oebisfelde-Weferlingen. Daraus hat sich eine tierische Idee entwickelt.