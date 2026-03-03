Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt der Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Grundschule in Güsen bereitet sich vor – mit modernisierten Klassenräumen und einem ausgebauten Schulhof, Was alles entstehen soll.

Neue Spielgeräte und ein moderner Schulhof: So soll die Grundschule Güsen fit für den Ganztag werden

Mehrere Klassenräume sollen im Güsener Grundschulzentrum modernisiert werden.

Güsen. - Alle Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden, haben künftig einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Dazu wird ab dem Sommer auch das Grundschulzentrum in Güsen gehören, weshalb Teile der Schule nun erneuert und ausgebaut werden soll.