Feiern, lachen, verwöhnen Frauentag 2026: Restaurants laden mit besonderen Aktionen zum Genießen ein

Rund um den internationalen Ehrentag der Frauen wird auch in Erxleben und Calvörde ausgelassen gefeiert: Gäste dürfen sich auf Buffets, Schlager, Currywurst und besondere Atmosphäre freuen. Wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig einen Platz sichern.