  4. Feiern, lachen, verwöhnen: Frauentag 2026: Restaurants laden mit besonderen Aktionen zum Genießen ein

Rund um den internationalen Ehrentag der Frauen wird auch in Erxleben und Calvörde ausgelassen gefeiert: Gäste dürfen sich auf Buffets, Schlager, Currywurst und besondere Atmosphäre freuen. Wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig einen Platz sichern.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 03.03.2026, 20:01
Küchenchef Jihad Yakan (l.) und Tom Andreano, italienischer Koch aus Sizilien, zeigen im „Landhaus Aleppo“ im Calvörder Grieps eine Auswahl aus der regulären Speisekarte. Zum Frauentag wird dort ein besonderes Festbüfett angeboten. Foto: Anett Roisch

Erxleben/Calvörde - Genuss, Musik und Party in Erxleben und Calvörde – zum Frauentag wird geschlemmt, getanzt und gefeiert, wer zu Hause bleibt, könnte etwas verpassen.