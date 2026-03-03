Straßensperrung, Umleitungen, fehlende Haltestellen Friedenstraße wird Baustelle: Vollsperrung trifft Anwohner und Autofahrer in Genthin
Die Bauarbeiten beginnen. In der kommenden Woche wird die Friedenstraße in Genthin-Süd gesperrt. Davon ist auch der Nahverkehr betroffen.
Aktualisiert: 03.03.2026, 23:39
Genthin - Jetzt wird es ernst in der Friedenstraße: Ab Montag, 9. März, startet der zweite Bauabschnitt in Genthin-Süd. Für Anwohner wird es ein Frühjahr der weiten Wege. Denn in eine Reihe von Straßen geht es nur über Umleitungen.