Die Bauarbeiten beginnen. In der kommenden Woche wird die Friedenstraße in Genthin-Süd gesperrt. Davon ist auch der Nahverkehr betroffen.

Bald rücken wieder Baufahrzeuge in der Friedenstraße an.

Genthin - Jetzt wird es ernst in der Friedenstraße: Ab Montag, 9. März, startet der zweite Bauabschnitt in Genthin-Süd. Für Anwohner wird es ein Frühjahr der weiten Wege. Denn in eine Reihe von Straßen geht es nur über Umleitungen.