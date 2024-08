Muxmäuschenstill X: Jan Henrik Stahlberg zeigt Film erst in Arendsee, bevor er in den Kinos läuft

In den Film geht es auch um Schüler und den Klimaschutz. Es handelt sich um eine Produktion der Schiwago Film GmbH & Silva Film GmbH.

Arendsee. - So etwas gab es in Arendsee seit Jahrzehnten nicht mehr: die Premiere eines Filmes, der auch in den Kinos laufen wird. „Muxmäuschenstill X“ kann sogar kostenfrei gesehen werden – die Besucher können hinterher selbst entscheiden, ob und wieviel sie bezahlen möchten.