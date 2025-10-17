Die Experten vom Land haben sich den Zustand der Straße genau angeschaut. Und sie geben Empfehlungen, was gemacht werden sollte.

Nur noch Tempo 30 in einem Dorf nahe Arendsee: Was die Einwohner wollen

Die Thielbeerer Ortsdurchfahrt ist eine alte Straße.

Thielbeer. - Die Dorfstraße Thielbeer gehört als Ortsdurchfahrt zur wichtigsten Verbindung zwischen den beiden größten Ortsteilen der Einheitsgemeinde (Arendsee und Fleetmark). Der Zustand wird von Einwohner seit längerem kritisiert, Fachleute haben sich nun ganz genau umgesehen.