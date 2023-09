Arendsee - Die Programmvielfalt ist groß und für Abwechslung gesorgt. Trotzdem soll der Waldmarkt am Sonntag, 10. September, passend zum grundsätzlichen Entspannungsfaktor in der Natur zwischen Bäumen auch Ruhe bieten. Darauf legt Katja Döge, Leiterin des Betreuungsforstamt Nordöstliche Altmark, großen Wert. Ihr ist es gelungen, dafür den Verein „Rund um den See“ zu gewinnen. Dieser wird nicht nur mit einem Stand präsent sein, sondern auch vor dem offiziellen Eröffnen um 11 Uhr einen sehr entspannten Auftakt bieten. Wer möchte, kann in der Gemeinschaft eine halbe Stunde lang Yoga im Wald ausprobieren.

Programm des Waldmarktes

10.30 Uhr Wald-Yoga mit dem Verein „Rund um den See“.

11 Uhr offizielle Eröffnung mit den Fleetmarker Jagdhornbläsern.

ab 11 Uhr: Präsentation Forsttechnik, Feuerwehr Arendsee und Förderverein stellen sich vor, Schornsteinfegermeister Stephan Bender informiert über Heizen mit Holz, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist genauso wie die Luftkurort Arendsee GmbH vor Ort, Haus des Waldes kann angeschaut werden, Wolfkompetenzzentrum informiert über die Tiere, Details zum Ruheforst Krumke, Schnitzen mit der Motorsäge, Verkauf von Holzprodukten, Imkerei Troch ist vertreten, Märchenoma liest spannende Geschichten vor, Kinder und Jugendliche können Waldlaternen mit dem Team des Kinder- und Jugenderholungszentrums basteln, eine Hüpfburg wird aufgebaut, vielfältige kulinarische Genüsse – auch vom Wild.

gegen 13 Uhr: Auftritt der Parforcehorngruppe Mildethal. Verwendet werden dafür große, ein- bis zweimal kreisförmig gewundene Jagdhörner.

14 Uhr Auftritt des Arendseer Frauenchores mit verschiedenen Liedern

Der übrige Tag ist dann von einer breiten Themenvielfalt geprägt. Das Programm wurde nach Druck des Flyers noch etwas bereichert. So wollen die Sängerinnen des Arendseer Frauenchores mit ihrem Gesang Fröhlichkeit verbreiten. Sie treten ab 14 Uhr im Arendseer Lindenpark auf.Das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt weist in einer aktuellen Pressemitteilung noch mal daraufhin, was Besucher beachten sollten, damit die die Parksituation ebenfalls entspannt bleibt. Die Zufahrt zum Lindenpark wird nämlich komplett gesperrt. Dort können also ohne Ausnahme keinerlei Gäste ihre Gefährt abstellen.

Es wird auf die vorhandenen Parkplätze an der Seehäuser Straße verwiesen. Von dort aus ist das Festgelände durch den Stadtwald (am Friedhof vorbei) zu Fuß innerhalb weniger Minuten zu erreichen. Wer dies nicht möchte, muss sich im Luftkurort andere Möglichkeiten suchen.