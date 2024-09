Zwölf neue Windkraftanlagen sollen nahe Sanne entstehen. Einige Einwohner laufen dagegen von Anfang an Sturm. Das Unternehmen Prokon versucht, die Altmärker mit Geld zu beruhigen.

Sanne-Kerkuhn. - In ihrer Heimat ruhig und naturnah zu leben, sei ihnen wichtiger als finanzielle Einnahmen. Das machten Altmärker während der Sitzung des Ortschaftsrates deutlich. Der Widerstand gegen Windräder in der Gemarkung Sanne ist größer als in Neulingen – dort sollen bis zu elf Anlagen entstehen.