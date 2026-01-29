Natur- und Grenzführer Mathias Bölke plant in diesem Jahr Radtouren mit interessenten Teilnehmern am Grünen Band.

Natur- und Grenzführer Mathias Bölke aus Schrampe fährt eigentlich auch im Winter mit dem Fahrrad, allerdings nicht unbedingt mit schmaler Rennradbereifung im Schnee.

Schrampe. - Zur Zeit ist zwar etwas Ruhe in Sachen geführte Radtouren, aber zu tun hat Naturführer Mathias Bölke aus Schrampe trotzdem. In der vergangenen Woche war er zum Beispiel auf einem Kongress des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Würzburg. „Thema war Innovation in der Radkultur“, sagt er.