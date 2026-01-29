Neuer Betreiber für Ladesäulen, neue App: E‑Auto‑Fahrer in Wernigerode müssen sich ab März umstellen. Was sich ändert – und was nicht.

Verkauf in Wernigerode: Stadtwerke geben Ladesäulen ab – was E‑Auto‑Fahrer jetzt wissen müssen

Auf dem Großparkplatz Anger lädt ein E-Auto an einer Ladesäule der Stadtwerke Wernigerode.

Wernigerode. - Mehr als 1.000 registrierte Nutzer der Ladepunkt-Energie-App müssen sich umstellen – die Stadtwerke Wernigerode verabschieden sich von ihrer Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Hintergrund ist eine Vorgabe aus dem Energiewirtschaftsgesetz: Demnach dürfen Netzbetreiber die Säulen zum Stromtanken weder besitzen noch diese entwickeln, verwalten oder betreiben.