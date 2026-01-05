Wie verändert Verzicht den Alltag? Drei Volksstimme-Reporterinnen aus Magdeburg probieren es in der Serie „Weniger ist mehr“ aus – und erzählen ehrlich, was gelingt und was scheitert. Hier lesen Sie, wie es sich mit einem Kaufverbot und einem Kleiderschrank von nur 30 Teilen lebt.

Kaufverbot und nur 30 Teile im Januar: Strenger Blick der Magdeburger

Die Magdeburger Volksstimme-Reporterin Lena Bellon verzichtet im Januar 2026 darauf, neue Dinge zu kaufen. Außerdem wurde der Kleiderschrank auf 30 Teile reduziert.

Magdeburg. - Ein Leben ohne Alltagsluxus: Im Januar 2026 verzichten zwei Kolleginnen und ich auf drei verschiedene Dinge: Auto, Bildschirmzeit und Konsum. Hier berichte ich regelmäßig, wie es für mich mit dem Kaufverbot läuft und mit meinem auf 30 Teile reduzierten Kleiderschrank.