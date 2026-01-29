Mitten in der Planung stecken die Sportler von Union 1861. Sie bereiten derzeit den 20. Schönebecker Solecup vor. Im Organisationsteam wird es einen Generationswechsel geben.

Jünger, frischer und attraktiver: So soll der Schönebecker Solecup werden

Xing Jialiang ist ein chinesischer Leichtathlet, der sich auf das Kugelstoßen spezialisiert hat und aktuell Inhaber des Landesrekordes ist. Das Foto entstand beim Solecup im vergangenen Jahr.

Schönebeck. - Union 1861 Schönebeck bereitet sich auf einen sportlichen Höhepunkt vor. Am Sonnabend, 20. Juni, soll im Stadtwerke Sportpark der 20. Schönebecker Solecup ausgetragen werden. Dafür laufen derzeit die Vorbereitungen. Um noch mehr Zuschauer zu gewinnen, soll es Veränderungen bei der Organisation des Wettkampftages geben.