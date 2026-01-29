weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Zukunft der Harzer Schmalspurbahn Mit der HSB in einer Stunde von Wernigerode nach Braunlage? So geht es für geplante Neubau-Strecke weiter

Eine Bahnverbindung, die Tourismus und Verkehr im Harz verändern könnte: Die HSB will nach Braunlage. Fahrzeiten, Kosten und ein enger Zeitplan stehen fest – doch kommt das Projekt wirklich ins Rollen?

Von Holger Manigk Aktualisiert: 29.01.2026, 16:07
Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fährt in den Bahnhof Schierke ein. Wenn es nach den Plänen des Unternehmens geht, erhält auch Braunlage einen Anschluss.
Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fährt in den Bahnhof Schierke ein. Wenn es nach den Plänen des Unternehmens geht, erhält auch Braunlage einen Anschluss. Foto: Matthias Bein/picture alliance/dpa

Braunlage/Wernigerode. - Mehrere Versuche, die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) nach Braunlage zu verlängern, sind bislang gescheitert. Die geplante Fünf-Kilometer-Trasse zwischen Elend und dem Zentrum des Urlaubsortes soll nicht nur den Tourismus ankurbeln – sie könnte auch zu einer Alternative im öffentlichen Personennahverkehr werden.