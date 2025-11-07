Das Geschäft mit dem Alter ist ein Wachstumsmarkt und demnächst wächst das Angebot für altersgerechtes Wohnen in Halberstadt. Das ist geplant.

So soll Lebensqualität im Alter in Halberstadt gesichert werden

Es geht voran. Nun hat Compassio neue Daten zur Eröffnung des Wohn- und Pflegeheims in Halberstadt genannt.

Halberstadt. - Die Arbeiten sind im Zeitplan. Davon konnten sich die Interessenten schon beim Tag der „Offenen Baustelle“ bei Compassio in Halberstadt überzeugen. Hier in der Hans-Neupert-Straße entsteht derzeit ein neues Konzept für betreutes Wohnen im Alter. Das Unternehmen hat nun die nächsten Daten genannt.