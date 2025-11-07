Wohnen im Harz So soll Lebensqualität im Alter in Halberstadt gesichert werden
Das Geschäft mit dem Alter ist ein Wachstumsmarkt und demnächst wächst das Angebot für altersgerechtes Wohnen in Halberstadt. Das ist geplant.
07.11.2025, 14:30
Halberstadt. - Die Arbeiten sind im Zeitplan. Davon konnten sich die Interessenten schon beim Tag der „Offenen Baustelle“ bei Compassio in Halberstadt überzeugen. Hier in der Hans-Neupert-Straße entsteht derzeit ein neues Konzept für betreutes Wohnen im Alter. Das Unternehmen hat nun die nächsten Daten genannt.