Frank Banse kocht ab sofort im Ausflugslokal mit Blick auf den Arendsee. Mit ihm soll es ein ganz neues Konzept mit Veranstaltungen an.

Essen gehen am Urlaubsort

Frank Banse ist neuer Pächter der Wanderrast am Arendsee.

Arendsee. - „Neueröffnung“ steht am Terrassenzaun direkt neben der Seepromenade am Arendsee. Der dortige Ausflugspunkt hat aber nicht nur einen neuen Pächter, sondern auch einen leicht veränderten Namen. Aus der Wanderrast wurde „Franks Wanderrast“ und die wird erstmals am Sonnabend, 30. März, geöffnet. Ein anderer Frank, nämlich der berühmte Fernsehkoch Frank Rosin hatte zuvor versucht, dem Gasthaus neuen Schwung zu geben.