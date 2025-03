Bauvorhaben werden in Kürze beginnen. Welches Projekt nach der eigentlichen Terrasse im Fokus steht.

Strandbad Arendsee: Was sich 2025 ändert und welche neue Attraktionen für Spaß sorgen

Baden in der Altmark

Arendsee. - Die Luftkurort Arendsee GmbH wollte diesmal mit dem Strandbad bereits am 1. Mai und damit besonders früh in die Saison starten. So wurde es kommuniziert. Die Türen bleiben jedoch für die Öffentlichkeit vorerst zu.