  4. Bundesverdienstkreuz: Altbürgermeister von Kroppenstedt wird geehrt

Kroppenstedts ehemaliger Bürgermeister Joachim Williamowski ist mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Damit wird sein mehr als 30 Jahre langes Agieren im Ehrenamt gewürdigt.

Von Yvonne Heyer 16.08.2025, 11:00
Joachim Willamowski (links) nahm aus den Händen von Reiner Haselhoff die hohe Ehrung entgegen. Foto: Peter Gercke/Staatskanzlei

Kroppenstedt/Magdeburg. - Eine hohe Ehrung nahm Kroppenstedts ehemaliger Bürgermeister Joachim Willamowski in diesen Tagen in der Magdeburger Staatskanzlei entgegen. Ministerpräsident Reiner Haseloff überreichte ihm das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.